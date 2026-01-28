أمام الرياض.. النجمة يطارد الانتصار الأول

يستهدف فريق النجمة الأول لكرة القدم وضيفه الرياض النقاط الثلاث عندما يلتقيان الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين مرة وحيدة كانت في الدور الأول، انتهت لمصلحة الرياض بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النجمة المركز الأخير بأربع نقاط، إذ تعادل في مباراتين وخسر 13، آخرها في الجولة الماضية أمام القادسية، ويسعى إلى إيقاف نزيف النقاط قبل فوات الأوان، والخروج بالنقاط الثلاث أملًا في تحسن نتائجه مستقبلًا للابتعاد عن منطقة الخطر.

في الجانب الآخر، حقق الرياض نقطة ثمينة في الجولة الماضية عندما فرض التعادل على الهلال 1ـ1، ويسعى إلى استغلال نشوة تلك النتيجة الجيدة، لتحقيق فوزه الثالث والعمل على تحسين مركزه.

ويحتل الرياض المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة حصدها من الانتصار في مباراتين، والتعادل في خمس، وخسر 10 مباريات.