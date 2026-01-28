الفيحاء يطمح إلى معادلة الخليج

يسعى فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى معادلة انتصارات ضيفه الخليج في المواجهات المباشرة بينهما ضمن دوري المحترفين، حين يستقبله على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وتشير الأرقام التاريخية لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين إلى أفضلية نسبية لصالح الخليج، بعد أن التقيا 7 مرات سابقة، فاز الخليج في 3 مباريات مقابل انتصارين للفيحاء، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل، كما يتفوَّق هجوم الخليج بتسجيل 11 هدفًا مقابل خمسة أهداف للفيحاء.

ويطمح صاحب الأرض إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد تغلبه في الجولة الماضية على الفتح، ويطمح إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي ورد اعتباره من خسارة الدور الأول، لتحسين موقعه في سلم الترتيب

ويحتل الفيحاء المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة، حصدها من 4 انتصارات والتعادل في 5 مباريات، وتلقى الخسارة في 8 مباريات.

في المقابل، يدخل الخليج المواجهة وهو في المرتبة الثامنة برصيد 25 نقطة، حققها من 7 انتصارات، والتعادل في 4 مباريات مقابل ست هزائم.

ويطمح الخليج إلى استعادة توازنه والعودة إلى مسار الانتصارات بعد تراجع نتائجه في الجولتين الماضيتين، إثر خسارته أمام الأهلي قبل أن يتعادل مع الشباب.

وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول انتهت بانتصار الخليج في الدمام بثلاثية نظيفة حملت توقيع النرويجي جوشو كينج واليوناني ديميتريوس كوربيليس والإسباني باولو فيرنانديز.