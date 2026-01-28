الأهلي والاتفاق.. التحدي الـ30

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الاتفاق، الأربعاء عند الـ 08:30 مساءً، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وأنهى الفريقان مواجهة الدور الأول في الدمام بالتعادل السلبي، وسبق لهما أن تواجها 29 مرة في دوري المحترفين، مالت فيها كفة الأفضلية لصالح الأهلي بتحقيق 14 انتصارًا مقابل 8 للاتفاق، وحضر التعادل في 7 مواجهات، وسجَّل مهاجمو «المستضيف» 58 هدفًا، مقابل 36 هدفًا لمنافسهم، ويعد السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السابق، هداف مباريات الفريقين بواقع 8 أهداف.

وسجَّل الاتفاقيون أكبر نتيجة في مواجهات الفريقين، حينما هزَّ شباك منافسهم بسداسية مقابل هدفين في موسم 2018ـ2019.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انطلاقته، بعد أن حقق 7 انتصارات متتالية منذ العودة بعد فترة التوقف الأخيرة، وذلك عقب الخسارة أمام الفتح 1ـ2، في حين حقق الاتفاق 5 انتصارات وتعادل في اثنتين أمام النصر ونيوم، وخسر واحدة ضد الخليج 1ـ2.

ميدانيًّا، يفقد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، خدمات التركي ميريح ديميرال للإصابة، إضافة إلى علي مجرشي وزكريا هوساوي «الموقوفين» على أن يفاضل بين الثلاثي البلجيكي ماتيو دامس، والفرنسي فالنتين أتانجانا، ومواطنه إينزو ميلوت، للانضمام إلى السداسي الأجنبي السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، والبرازيليين روجر إيبانيز، وجالينو، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي إيفان توني.

في حين يعتمد سعد الشهري، مدرب الاتفاق، على العناصر ذاتها التي شاركت أمام الخلود في الجولة الماضية، التي كسبها 2ـ1، في مقدمتهم الهولندي فينالدوم قائد الفريق وهدافه، وخالد الغنام.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة الدوري برصيد 40 نقطة متساويًا مع النصر، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق 5 نقاط، فيما يملك الاتفاق 29 نقطة في المرتبة السابعة.