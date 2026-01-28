الرئيسية / الصورة .. قصة

المرحلة الثانية

2026.01.28 | 03:06 pm
انطلقت منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العلا للدراجات، الأربعاء، والذي بدأ من محطة قطار المنشية وينتهي فيها بمسافة 152 كم (المركز الإعلامي ـ وزارة الرياضة)
