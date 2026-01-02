من هو علي العزايزة لاعب الشباب الجديد؟

في 13 أبريل من العام 2004 ولد علي العزايزة المنضم إلى فريق الشباب الأول لكرة القدم، في ألمانيا، وبدأت علاقته بكرة القدم في سن مبكرة أثناء إقامة عائلته هناك لمتابعة الدراسات العليا، ليعود لاحقًا إلى الأردن وينضم إلى مراكز الواعدين التي أسسها الأمير علي بن الحسين، ما مهّد الطريق لانتقاله إلى صفوف الفئات العمرية بنادي الرمثا.

تعد مراكز الأمير علي بن الحسين للواعدين المحطة التي صقلت موهبة اللاعب في بداياته، ويشير العزايزة في أحاديثه إلى أن التأسيس الصحيح في تلك المراكز كان له الأثر الأكبر في تطور مستواه الفني.

تدرج العزايزة في النادي حتى وصل إلى الفريق الأول، وشارك في تحقيق لقب الدوري الأردني موسم 2021، وانطلق في مسيرة احترافية خارجية بدأت مع الخالدية البحريني الذي حقق معه لقب كأس خالد بن حمد وسجل هدف الفوز في النهائي، ثم انتقل إلى كاظمة الكويتي بعقد يمتد ثلاثة مواسم قبل أن يوافق النادي الكويتي على إعارته لنادي الشباب السعودي لنهاية الموسم مع خيار الشراء.

برز اللاعب بشكل لافت مع منتخب الأردن تحت 23 عامًا وتوج هدافًا لكأس آسيا للشباب برصيد أربعة أهداف، ما جذب أنظار الأندية السعودية لضمه لتدعيم خط الهجوم في مركز الجناح الأيمن.

وأكد العزايزة في تصريحاته عقب مواجهات المنتخب الأولمبي أن التركيز ينصب دائمًا على العمل الجماعي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن طموحه يتجاوز الدوريات العربية نحو الاحتراف في القارة الأوروبية للسير على خطى زميله موسى التعمري، ويرى اللاعب أن الانتقال إلى دوري روشن السعودي يمثل بوابة كبرى لإظهار قدراته التهديفية وسرعته في التحرك خلف المدافعين.

اتسمت مسيرة الشاب الأردني بالانضباط منذ طفولته التي قضاها بين ألمانيا والأردن، وهو ما ساعده على التأقلم السريع مع مختلف المدارس الكروية في البحرين والكويت، ويوضح اللاعب في لقاءاته الإعلامية أن تمثيل المنتخب الوطني الأول هو الهدف الأسمى لكل لاعب، معتبرًا أن تجربته الحالية مع الشباب تمثل مرحلة انتقالية مهمة لتعزيز مكانته الدولية.

يحرص صاحب الـ21 عامًا على الابتعاد عن الأضواء في حياته الشخصية والتركيز على تطوير الجانب البدني والمهاري، خاصة في ظل المنافسة العالية التي يشهدها الدوري السعودي.