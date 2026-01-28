النصر.. اجتماع المزرعة يفعّل «أنا نصراوي»

قرر مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، تفعيل بطاقة «أنا نصراوي» الخاصة بالجماهير، وذلك خلال الاجتماع الذي دعا إليه العضو معن الخميس، في مزرعته الخاصة بمدينة الرياض، مساء الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاجتماع الذي شهد حضور عبد الله الماجد رئيس المؤسسة، والأعضاء خالد المالك وخالد السرهيد، ووليد العماري، وبندر الرشود، وتركي التميمي، وزياد وهبي، ومعن الخميس، ومحمد السكيت، الأمين العام، ناقش العديد من المواضيع المهمة التي تخص البيت الأصفر، وأهمها تلك التي تخص الجماهير.

وبيّن أن العضو زياد وهبي وعد المجلس بدعم الجماهير الصفراء خلال مواجهات الفريق الجماهيرية أمام الهلال والأهلي والاتحاد.

وتعد فكرة «أنا نصراوي» التي سبق أن طرحها العضو الذهبي راكان القصيمي، أهم الأفكار التي ستدر على النادي الموارد المالية.

وأوضح المصدر ذاته، أن النقاش طال إيضاحًا شاملًا ما بين الإجراءات والأعمال التي تخص عمل الشركة الربحية، والمؤسسة غير الربحية، من خلال الشرح الذي قدمه محمد السكيت الأمين العام للشركة.

وكان الماجد احتفظ بمنصبه في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للنصر في أغسطس الماضي، بعد أن تم تزكيته في الجمعية العمومية للمؤسسة بقائمته المكونة من 7 أعضاء.

ويترأس الماجد، رجل الأعمال، مجلسي إدارتي المؤسسة غير الربحية والشركة منذ العام الماضي.