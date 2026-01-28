الهلال.. بونو يظهر أمام القادسية بعد غياب 68 يوما

تأكدت مشاركة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخميس، أمام القادسية بنسبة كبيرة بعد تعافيه من إصابة عضلة الفخذ الأمامية التي تعرض لها في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية»..

ويعود بونو للظهور مع الهلال في مواجهة الخميس التي تجرى على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، بعد غياب دام 68 يومًا.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بونو «34 عامًا»، تعافى من الإصابة التي عانى منها خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى تغيبه عن مواجهتي الفيحاء والرياض، وذلك عقب عودته من بلاده، بعد فراغه من المشاركة مع «أسود الأطلس» في بطولة أمم إفريقيا.

وكان آخر ظهور لبونو والمتوج بلقب أفضل حارس في إفريقيا قبل 10 أيام، في مواجهة الفتح، ضمن الجولة التاسعة، فيما غاب عن 8 مباريات، أمام الخليج، والخلود، وضمك، والحزم، والنصر، ونيوم، والفيحاء، والرياض، إذ حقق الهلال الانتصار في 7 وتعادل في واحدة، وخرجت شباك بديله محمد الربيعي نظيفة مرتين أمام ضمك والحزم.

وأوضح المصدر ذاته، أن الإيطالي سيمون إنزاجي، مدرب الفريق، أخضع اللاعبين الأساسيين إلى تدريب أخير في مقر النادي، عصر الأربعاء، على أن يغادر الجميع مساءً إلى الدمام، استعدادًا لمواجهة القادسية.

ويحتل الهلال صدارة دوري ورشن السعودي، برصيد 45 نقطة، ومبتعدًا عن أقرب ملاحقيه، النصر والأهلي بفارق 5 نقاط.