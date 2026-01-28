كأس آسيا.. أخضر الصالات يخسر مواجهة أفغانستان

استهلَّ المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مشواره في نهائيات كأس آسيا 2026 بالخسارة أمام نظيره الأفغاني بنتيجة 0ـ3، في اللقاء الذي احتضنته صالة جاكرتا الدولية ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، الأربعاء.

ودخل أندريو بلازا، مدرب الأخضر المباراة بتشكيلة ضمّت حمود الدهان في حراسة المرمى، وناصر الحارثي، وعبد الله العقيلي، وإيهاب محمد، وفهد رديني.

وفي الشوط الأول انتهى بتقدم أفغانستان 1ـ0، قبل أن يعزّز المنتخب الأفغاني تفوقه في الشوط الثاني بتسجيل هدفين إضافيين، ليحسم المواجهة بثلاثية نظيفة.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب إيران وأفغانستان وماليزيا.

ويخوض الأخضر مباراته الثانية أمام إيران، الجمعة 30 يناير، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة ماليزيا، الأحد 1 فبراير.