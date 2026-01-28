جوميز: الاسترخاء سبب تراجع الفتح

كشف البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، عن شعور لاعبيه بـ «نوع من الاسترخاء»، بعد انتصارات متتالية، ما أثّر سلبًا على النتائج، حاثًّا إياهم على التحلّي بـ «العقلية القتالية».

وأعلن البرتغالي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء حول مباراة الاتحاد، عن جاهزية الجزائري سفيان بن دبكة، لاعب الوسط، والجناح الأرجنتيني ماتياس فارجاس للمشاركة.

وأوضح: «سفيان وفارجاس ومراد في قمة الجاهزية، وسيكون بمقدورنا الاعتماد عليهم» خلال المواجهة، التي يستضيفها ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وعزا جوميز تراجع نتائج فريقه أخيرًا إلى «حدوث نوعٍ من الاسترخاء، بعدما كسِبنا خمس مباريات متتالية»، ولفت إلى صعوبة دوري روشن السعودي والحاجة الدائمة إلى الروح القتالية «التي فقدناها أمام الفيحاء في الجولة الماضية»، مؤكدًا رفضه التعامل بـ «استسهال» مع أي مباراة.

وتحدث مدرب الفتح عن الاتحاد قائلًا: «لاعبوه يتميزون بالسرعة، لكنهم لم يحققوا النتائج الإيجابية في لقاءاتهم الأخيرة».

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن سلاحه الأهم أمام «النمور»، أجاب: «لا توجد تعليمات محددة نقدمها، والعقلية القتالية هي الحل الوحيد للحصول على نقاط اللقاء».

وخسِر الفريق 0ـ2 من الفيحاء، ضمن الجولة الـ 18، وقبلها 2ـ5 من الخلود، ضمن الجولة الـ 17.