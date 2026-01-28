«هاتريك» سيمون يهدي العروبة نقاط الطائي

حقق فريق العروبة الأول لكرة القدم انتصاره الـ12 في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى على حساب الطائي ضيفه بنتيجة 3ـ1، الأربعاء، في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن منافسات الجولة الـ19.

وفرض النيجيري نوانكو سيمون، مهاجم العروبة، نفسه نجمًا في اللقاء بعد تسجيله الأهداف الثلاثة «هاتريك» في الدقائق «11» و«37» و«90+8»، وقلص الطائي الفارق من ركلة جزاء أحرزها الألماني تورليس نول عند الدقيقة «66».

وعزز العروبة من خلال هذا الفوز نتائجه الإيجابية في الجولات الماضية، رافعًا رصيده إلى 40 نقطة صعد بها إلى المركز الثاني مؤقتًا.

في المقابل، غاب الطائي عن الانتصارات للمباراة الثانية تواليًا، وبذلك يتراجع إلى المركز العاشر بـ21 نقطة.