بثلاثية.. العلا يكسب البكيرية

كسب فريق العلا الأول لكرة القدم مضيفه البكيرية بنتيجة 3ـ1 في اللقاء الذي جمعهما، الأربعاء، على ملعب الأخير في البكيرية، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتقدم العلا في المواجهة عن طريق أيمن الخليف عند الدقيقة السابعة، قبل أن يحرز دانييل باربوسا هدف التعادل لأصحاب الأرض «16»، وعاد الخليف وأضاف الهدف الثاني للعلا «37»، وعزز اليوناني ايفتيميس كولوريس تقد الضيوف بالهدف الثالث «64».

وبانتصاره وصل العلا إلى النقطة 37 في المركز الرابع، فيما بقي البكيرية على 32 نقطة في المركز السادس.

ويحل البكيرية في الجولة المقبلة ضيفًا على الرائد، الإثنين المقبل، فيما يستقبل العلا نظيره العربي لحساب الجولة ذاتها، الثلاثاء.