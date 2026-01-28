stc توظف بنيتها الرقمية لتقديم تجربة استثنائية للجماهير

أُعلن اليوم عن ترشيح «جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1» لأجمل حدث ضمن حفل جوائز منظمي جولات الفورمولا 1 لعام 2025، حيث يأتي هذا الترشيح تتويجًا لجهود استثنائية مشتركة بين وزارة الرياضة وشركة رياضة المحركات السعودية، وبدعم تقني رائد من مجموعة stc شريك اللقب للحدث، ويعزز هذا المنجز مكانة السعودية على خارطة الرياضة والابتكار العالمية.

وقد نجحت حلبة كورنيش جدة، عروس البحر الأحمر، منذ انطلاقتها في أن تصبح أيقونة للسرعة والجمال بصفتها أسرع حلبة شوارع في العالم، بما تضمه من منعطفات عالية السرعة تتداخل مع سحر ساحل مدينة جدة، ولم يقتصر أثر السباق على الجانب الرياضي فحسب، بل تحول أسبوع السباق إلى مهرجان اجتماعي وثقافي متكامل يجمع بين الموسيقى والفعاليات الترفيهية والأنشطة العائلية، ما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة وجعل المدينة وجهة سياحية عالمية.

وفي سياق التحضيرات للحدث الأكبر، تتجهز مجموعة stc بصفتها شريك اللقب لهذا الحدث العالمي، لمواصلة دورها المحوري ممكنًا للتحول الرقمي عبر توظيف بنيتها التحتية المتطورة لتقديم تجربة استثنائية للجماهير والفرق المشاركة.

وفي نسخة هذا العام، رفعت stc سقف التحدي بتقديم حلول تقنية مبتكرة هي الأحدث من نوعها، تشمل شبكات الجيل الخامس المتقدمة التي توفر تغطية شاملة وفائقة السرعة في كافة مواقع الاتصال داخل الحلبة، لضمان بث حي دون انقطاع وتغطية لجميع الوسائل.

كما تضمنت الحلول التقنية الذكية استخدام تحليلات تنبؤية لمراقبة حركة البيانات وتوزيع الأحمال بذكاء بما يضمن استباقية المعالجة لأي تحديات تقنية، إلى جانب تفعيل تقنيات إنترنت الأشياء لمراقبة البنية التحتية وتحسين تدفق الحركة وقياس جودة الهواء، دعمًا لمبادرات الاستدامة والعمليات التشغيلية الذكية.

ولإثراء تجربة المشجعين، توفر stc جناحًا تفاعليًا يقدم تجارب مبتكرة وألعابًا تعتمد على تقنيات الليزر، ما يدمج عالم الاتصالات بعالم رياضة المحركات بشكل غير مسبوق.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 في تقديم صورة عصرية للسعودية عبر سباقاتها الليلية المميزة، وترسيخ مكانة مدينة جدة وجهة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الدولية وفق أعلى المعايير العالمية، فيما تواصل stc الإسهام في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز إنجازات الوطن، وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا.