كالفو يعزز دفاع الاتفاق.. والغنام أساسيا

عاد المدافع الكوستاريكي فرانشيسكو كالفو، والجناح خالد الغنام إلى التشكيل الأساسي لفريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ويبدآن مباراة الأهلي، مساء الأربعاء في جدة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وأضاف سعد الشهري، مدرب الاتفاق، كالفو والغنام والجناح البرتغالي جواو كوستا إلى التشكيل الذي خاص به مباراة الخلود، ضمن الجولة الماضية، مستبعدًا منه المدافع عبد الله مادو، والجناح الجنوب إفريقي موهاو نكوتا، والسلوفاكي أوندري دودا، لاعب الوسط.

ويجلس مادو ونكوتا على مقاعد الاحتياط، ويغيب دودا عن قائمة المباراة، التي يحتضنها ملعب «الإنماء».

ويبدأ الاتفاق بالسلوفاكي ماريك روداك في حراسة المرمى، وكالفو في الدفاع مع عبد الله خطيب، والإسكتلندي جاك هيندري، وراضي العتيبي، وفارس الغامدي ومختار علي في الوسط، والهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط الهجومي، وكوستا والغنام في مركزَي الجناحين، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبلي.

وفاز الاتفاق 2ـ1 على الخلود، السبت، على ملعب نادي الحزم في محافظة الرس.