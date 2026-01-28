جالينو بأدوار دفاعية أمام الاتفاق

يؤدي البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، دور الظهير الأيسر أمام الاتفاق، مساء الأربعاء على ملعب «الإنماء» في جدة.

ويبدأ المدرب الألماني ماتياس يايسله المباراة، المنتمية إلى الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، بالسنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، والظهير محمد عبد الرحمن، وريان حامد وروجر إيبانيز، قلبَي الدفاع. وبسبب إيقاف الظهيرين زكريا هوساوي وعلي مجرشي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، اختار يايسله، كما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية»، تكليف جالينو بمهمة الظهير الأيسر إلى جانب دوره الهجومي. وفي الوسط، يلعب الفرنسيان إنزو ميو، وفالنتين أتانجانا، والإيفواري فرانك كيسيه، وزياد الجهني. ويتمركز الجناح الجزائري رياض محرز في الجانب الأيمن من الخط الأمامي، الذي يقوده المهاجم الإنجليزي آيفان توني.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس سبعة لاعبين فقط، وليس تسعة كالمعتاد، بينهم المهاجم فراس البريكان، والجناح صالح أبو الشامات، وعيد المولد، لاعب الوسط.