بعد 56 يوما.. ممتاز السيدات يعود

تعود منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات بعد انقطاع دام 56 يومًا، مع انطلاق الجولة الثامنة من المسابقة، وتُفتتح الجولة، الخميس، بمواجهة الهلال أمام مستضيفه القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بعد أن كسب الهلال لقاء الدور الأول بنتيجة «4ـ3».

وتتواصل منافسات الجولة، الجمعة، عندما يستضيف النصر شعلة الشرقية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، وكسب النصر مواجهة الدور الأول بخماسية نظيفة.

وفي لقاء آخر، يواجه الاتحاد نظيره العلا على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، بعد تفوق الاتحاد في مواجهة الدور الأول بنتيجة 2ـ1.

وتُختتم الجولة بمواجهة نيوم أمام الأهلي، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وانتصر الأهلي بنتيجة «5ـ2».

ويتصدر النصر ترتيب الدوري بـ «21 نقطة»، فيما يأتي الهلال ثانيًا بـ«15 نقطة»، يليه الاتحاد ثالثًا، ثم القادسية رابعًا، فالأهلي خامسًا، والعلا سادسًا، ثم نيوم سابعًا، فيما يتذيله شعلة الشرقية.