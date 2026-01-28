أمام النجمة.. الرياض يتعادل للمرة الثالثة تواليا

فرض التعادل نفسه على مواجهة فريق النجمة الأول لكرة القدم، وضيفه الرياض «1ـ1»، في اللقاء الذي جمعهما، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ليواصل فريق الرياض سلسلة تعادلاته للجولة الثالثة على التوالي، بعد الأخدود والهلال، والسادس له هذا الموسم، فيما دوّن النجمة تعادله الخامس دون أن يسجل أي انتصار.

وتقدّم الرياض أولًا عبر سلطان هارون عند الدقيقة «20» بعد تمريرة قدّمها البرتغالي توزي، قبل أن يدرك السلوفيني ديفيد تيجانيتش التعادل للنجمة مطلع الشوط الثاني «50».

وبهذه النتيجة بقي النجمة في المركز الأخير بخمس نقاط، بعد تلقيه 13 خسارة دون أي فوز، بينما رفع الرياض رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ15 من انتصارين وستة تعادلات وعشر هزائم.