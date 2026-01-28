حفلة الماجد تمتد ليلتين

أعلنت شركة روتانا للموسيقى امتداد حفلات «وعاد راشد» إلى ليلتين، بعد الإقبال الكبير على الحفلة الأساسية للفنان راشد الماجد، ضمن فعاليات موسم الرياض 2026.

وجاء الإعلان بعد نفاد تذاكر الحفلة الأولى، المقررة الجمعة 30 يناير على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي، خلال أقل من ساعة من طرحها إلكترونيًا، حسبما أظهرته منصة حجز التذاكر.

وأوضحت روتانا أن الليلة الإضافية ستنظم، الأحد 1 فبراير، في الموقع ذاته، على أن تُطرح تذاكرها بدءًا من يوم الخميس.

ونشر الحساب الرسمي لروتانا عبر منصة «إكس» رسالة للجماهير، قال فيها: «أبشر من عيوني الثنتين.. عشان خاطركم ليلة إضافية للفنان راشد الماجد الأحد 1 فبراير، وتطرح التذاكر غدًا».