الاتحاد.. بنزيما وعوار خارج المواجهة مع الفتح

وصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى الأحساء مساء الأربعاء، قادمًا من جدة، من أجل مواجهة الفتح، الخميس على ملعب «ميدان تمويل الأولى»، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وغاب عن البعثة الاتحادية النجمُ الفرنسي كريم بنزيما، قائد الهجوم، والجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، فيما تحرِم الإصابة الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين من المشاركة، ويستمرُّ برنامجُ تأهيلِه.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، فضَّل المدرب البرتغالي إراحة بنزيما وعوار، لتجنيبهما الإرهاق مع تلاحُق المباريات، وضَمَّ إلى قائمته ثمانية أجانب آخرين، هم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، ومواطنه الجناح روجر فيرنانديز، والظهير الألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط، والفرنسي نجولو كانتي، لاعب الوسط، ومواطنه الجناح موسى ديابي، والمالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط.

واختتم «النمور» تحضيراتهم للمباراة بحصة تدريبية على ملعب النادي في جدة قبل الرحلة الجوية إلى الأحساء.