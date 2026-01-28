العدالة يفرض التعادل على الدرعية

فرض فريق العدالة الأول لكرة القدم التعادل على مضيفه الدرعية 1ـ1، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري يلو، الأربعاء.

افتتح الدرعية التسجيل في الشوط الأول عن طريق عبد الله السبيت عند الدقيقة 38، لينتهي بتقدم أصحاب الأرض 1ـ0.

وفي الشوط الثاني، ضغط العدالة بقوة بحثًا عن التعادل، ونجح نواف بو عامر في تسجيل هدف التعادل الثمين عند الدقيقة 78 ويمنح فريقه نقطة ثمينة، وبهذا التعادل ارتفع رصيد الدرعية إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بينما وصل العدالة إلى النقطة 15في المركز الخامس عشر .