سيلفا: كنَّا الأحق.. وضعنا صعب.. والرياح ضدنا

أبدى البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، استياءه من نتيجة التعادل، مؤكدًا أنَّ فريقه قدَّم ما يكفي لحصد النقاط الثلاث في المواجهة.

وقال في حديثه بعد المباراة: «كانت مباراة صعبة، وأعتقد أننا كنَّا الأحق بالفوز. من وجهة نظري النتيجة العادلة أن نخرج بالنقاط الثلاث، والتعادل غير منصف لنا، استحوذنا على الكرة بنسبة 68 في المئة، وحصلنا على 10 ركنيات، وسددنا 13 كرة منها 9 على المرمى، لكننا لم نسجل سوى هدف واحد».

وأشار المدرب إلى الظروف الصعبة التي يمر بها فريقه، قائلًا: «وضعنا صعب جدًّا، اليوم دخلنا المباراة بقائمة تضم 17 لاعبًا فقط، من بينهم 3 حراس مرمى».

وتحدث سيلفا عن هدف المنافس، مبينًا: «استقبلنا الهدف من ركلة ركنية، وقلت للحكم إنَّ الخطأ الذي سبق الركنية غير صحيح، وجاء الهدف بعدها مباشرة. من الصعب أن يسجل الخصم من أول وصول حقيقي له، وهذا ما حدث معنا».

وكشف المدرب عن أنَّه قدَّم تقريره للإدارة الجديدة، مؤكدًا حاجته إلى دعم هجومي، وقال: «قدَّمت تقريرًا للإدارة الجديدة، وكان من بين مطالبي التعاقد مع مهاجم، خاصة في ظل غياب لازارو. لا أستطيع الكشف عن كل ما ورد في التقرير، لكن من المؤكد أنَّ المهاجم كان أحد أهم المطالب».

وختم حديثه: «في آخر 10 دقائق كانت الرياح ضدنا، وهذا كان واضحًا داخل الملعب».