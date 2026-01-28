بعد 85 يوما.. الوحدة يعود إلى الانتصارات

عاد فريق الوحدة الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بتغلبه على ضيفه جدة 2ـ1 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

واستعاد «الفرسان» ذاكرة الانتصارات بعد 58 يومًا، إذ يعود آخر فوز له إلى الجولة الـ 14 عندما فاز على العربي بهدف دون رد، وكان ذلك نهاية ديسمبر الماضي.

سجَّل للوحدة النرويجي بيورن يونسين، بعد خمس دقائق على صافرة البداية، فيما ضاعف سلمان المؤشر النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة «20»، قبل أن يقلص محمد الصيعري الفارق لجدة في الدقيقة «31».

ورفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، بينما بقي جدة عند 27 نقطة في المركز التاسع.