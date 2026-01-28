كارينيو: غير راض عن الأداء.. والمباراة أقلقتني

أبدى الأوروجوياني دانييل كارينيو، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، استياءه من أداء لاعبيه عقب التعادل أمام النجمة، مؤكدًا أن المباراة أقلقته كثيرًا وأن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب.

وقال كارينيو في حديثه بعد المواجهة: «بدأ النجمة بالضغط على الجهة اليمنى، لكننا دافعنا بشكل جيد، نجحنا في التسجيل من كرة ثابتة، وكان لدينا فرصتان أخريان عبر كرات ثابتة لم نستغلّهما بالشكل الأمثل».

وأضاف: «النجمة اعتمد بشكل كبير على الهجوم من الجهة اليمنى، وبين الشوطين تحدثنا مع اللاعبين وطلبنا التركيز على إيقاف هذا التفوق، لكنهم تمكنوا من التسجيل وتحقيق التعادل».

وأوضح المدرب الأوروجوياني أنه لم يكن مرتاحًا للمستوى العام: «بصراحة.. أنا غير راضٍ عن الأداء، والمباراة أقلقتني كثيرًا».

وعن سؤال «الرياضية» حول تصريحاته قبل المباراة بوصفها مواجهة نهائية وتأثير ذلك في اللاعبين، أجاب كارينيو: «ذكرت ذلك قبل مباراة الهلال أيضًا، واستطعنا الخروج بنتيجة إيجابية، على اللاعبين أن يتحملوا مثل هذه الضغوط، فهي جزء من كرة القدم، خاصة في المباريات المهمة».