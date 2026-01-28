8 جولات ترفع توني إلى قمة الهدافين

استمرّ توهُّج الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وارتفع عدد أهدافه، منذ 30 ديسمبر الماضي، إلى 13 احتاجت منه إلى ثماني مشاركات ضمن دوري روشن السعودي، أحدثها الأربعاء في جدة أمام الاتفاق في الجولة الـ 19.

وهزَّ توني شباك الاتفاق بثلاثية «هاتريك»، أسهم بها في فوز الأهلي 4ـ0، مُواصِلًا التسجيل للجولة الثامنة على التوالي.

بذلك، ارتقى إلى قمة ترتيب هدافي المسابقة، برصيد 18 هدفًا، متجاوزًا بهدفين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، والمكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية.

ومنذ مواجهة الفيحاء، ضمن الجولة الـ 12، لم يتوقف الإنجليزي عن إحراز الأهداف. واستقبلت أهدافَه الـ 13 فرقُ الفيحاء، والنصر، والأخدود، والتعاون، والخلود، والخليج، ونيوم، وأخيرًا الاتفاق.

وأحرز هداف الأهلي هدفًا ضد كلٍ من الفيحاء، والأخدود، والتعاون، والخلود، ونيوم، وهدفين ضد النصر، وثلاثة «هاتريك» أمام الخليج والاتفاق.

وكان رونالدو في صدارة هدافي الدوري بعد الجولة الـ 15. وتساوى كينونيس معه خلال الجولة الماضية. وتجاوزهما توني بهدفيه أمام الاتفاق، علمًا أنَّ القادسية يلعب الخميس والنصر الجمعة لحساب الجولة الـ 19.