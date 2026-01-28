مرة سابعة.. الأهلي يجرع الاتفاقيين الرباعية

هزم فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الاتفاق بأربعة أهدافٍ للمرة السابعة ضمن دوري روشن السعودي، وعاد مؤقتًا إلى وصافة جدول الترتيب في انتظار مباراة الخلود والنصر الجمعة.

واكتسح الأهلي ضيفه 4ـ0، مساء الأربعاء في جدة، لحساب الجولة الـ 19 من الموسم الجاري، رافعًا عدد نقاطه إلى 43، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 29 نقطة في المركز السابع.

وأدى المهاجم الإنجليزي دور البطولة على ملعب «الإنماء»، محرزًا 3 أهداف «هاتريك»، فيما صنع هدفًا لزميله الفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط.

وسجّل توني، الذي بات هدافًا للدوري بـ 18 هدفًا، في الدقيقة 17 وفي الدقيقتين 27 و84 من ركلتي جزاء، وصنع هدف أتانجانا في الدقيقة 64.

وفاز الأهلي بأربعة أهدافٍ على الاتفاق في ست مواجهاتٍ أخرى ضمن دوري المحترفين، الذي انطلق عام 2008 ويحمل اسم «دوري روشن السعودي» منذ 2022.

وانتهت المباريات الست، وآخرها خلال موسم 21ـ2022، بنتيجتي 4ـ0 مرتين، و4ـ1 أربع مرات.

وبوصوله إلى النقطة 43، عاد الأهلي إلى وصافة جدول الترتيب مؤقتًا، وينتظر ما تسفر عنه مباراة النصر، صاحب الـ 40 نقطة، مع الخلود الجمعة.