الشهري: أخطاؤنا صنعت تفوق الأهلي

أرجع سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الخسارة من الأهلي، 0ـ4 الأربعاء، إلى ارتكاب أخطاء بسيطة منحت المنافس التوفق.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة المنتمية إلى الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي: «مثل هذه الأخطاء أمام لاعبين مثل عناصر الأهلي تكلفنا كثيرًا».

وأكمل: «تعثراتنا أمام فريق متميزة في الدوري، بالنسبة لنا نجتهد ونحاول الفوز على الفرق القريبة منّا في المستوى، وعلى أية حال نحرص على عودة الاتفاق تدريجيًا، وهو ما يتطلب عدة أمور، ليست فنية فقط».

وذكر الشهري أن «الأمور تصبح صعبة جدًا» على المنافس عندما تعتمد فرق مثل الأهلي والاتحاد والهلال على التحوّلات في اللعب.

وشدد: «لا بد أن نكون أفضل في المباراة المقبلة»، وردًا على سؤالٍ عن إصابة لاعبه فارس الغامدي خلال اللقاء، أجاب: «أتمنى أن تكون إصابته بسيطة، وحتى الآن لا أعرف تفاصيلها».

وفسّر المدرب السعودي إشراكه الهولندي جورجينيو فينالدوم في عمق خط الوسط بالقول: «غياب دودا وميدران اليوم دفعنا إلى إشراك فينالدوم في المركز رقم 8، بدلًا من المركز 10، وفينالدوم جيد في هذا المركز».

ووصف الشهري الأهلي بأنه «فريق متميز ينافس على الصدارة»، وقال: «لعب بطريقة جيدة في الحالة الدفاعية واستطاع استدراجنا ومنحَنا المساحات.. وقبل هدفه الأول كنا مسيطرين على المواجهة».