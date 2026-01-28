يايسله: نحتاج إلى الراحة.. والأهلاوي الحقيقي يثق بنا

أعلن الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن حاجة لاعبيه إلى وقتٍ للراحة بعد خوض ثماني مباريات خلال أقل من شهر.

وبعد الفوز الكبير 4ـ0 على الاتفاق، الأربعاء في جدة، صرّح الألماني: «اللاعبون قدَّموا المطلوب منهم أمام فريق منظم للغاية، والآن يستحقون بجد إلى وقت للراحة بعد ضغط ثماني مباريات».

وتعليقًا على الأداء والنتيجة، قال: «لست متأكدًا من أن هناك مباراة قد تصل إلى الكمال، لكنها كانت مباراة انضباطية». وأشار إلى متابعته بعض التعليقات عن اختياراته للاعبيه الأجانب، مستدركًا: «لكن الأهلاوي الحقيقي يثق في عملنا، وأهم ما في كرة القدم أن يتخلى كل لاعب عن التفكير في ذاته ويضع الفريق فوق مصلحته الشخصية».

ورأى يايسله أنَّ لاعبيه يقدمون كل ما لديهم من أجل الفريق، موضّحًا: «هذه البيئة تسعدني، وأتمنى المواصلة بالنهج ذاته»، فيما تطرّق إلى مواجهة الهلال، الاثنين ضمن الجولة الـ 20، قائلًا: «كل مباراة تُعدُّ محكًّا، الانتصار يمنحنا ثلاث نقاط، ويجب علينا أمام الهلال أن نكون مستعدين، الاستعداد للهلال مثل باقي المواجهات، وأنا متحمس للمباراة المقبلة».