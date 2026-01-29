جوجيستو أبها.. 17 ناديا و456 لاعبا وVAR

أعلن الاتحاد السعودي للجوجيستو انطلاق بطولة أبها للشباب والكبار، التي تمثل أولى بطولاته للموسم الجديد، الأربعاء، وذلك خلال 30-31 يناير الجاري بمشاركة 17 ناديًا و456 لاعبًا في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وقررت اللجنة المنظمة منح 4 جوائز في البطولة مخصصة للأفضل في فئات: «فريق رجال كبار، فريق سيدات كبار، فريق شباب، فريق شابات».

وتشهد البطولة استخدام تقنية الـ VAR للمرة الأولى في اللعبة، بعدما أنهى الاتحاد ورشة عمل عن استخدام التقنية، حاضر فيها سينا مونفاردي الحكم الدولي، وتناول فيها الحالات التي تستدعي تدخل التقنية.

وتشارك في البطولة أندية: «النجمة، الهلال، القادسية، الشباب، الرائد، العروبة، نجران، الخبراء، الجواء، البجادية، جدة، أسطورة الحلية، الأسياح، ركن المقاتل، فائد كلوب، البدائع وعزم».