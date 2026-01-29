رباعية الاتفاق تعادل الأهلي القياسي

عادل فريق الأهلي الأول لكرة القدم رقمه القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في دوري روشن السعودي عندما هزم الاتفاق 4ـ0 مساء الأربعاء ضمن الجولة الـ 19 من الموسم الجاري، الـ 18 للمسابقة التي انطلقت عام 2008.

وأكمل الأهلي سلسلة من ثمانية انتصارات على صعيد الدوري، بدأت من الجولة الـ 12 أمام الفيحاء، وتواصلت أمام النصر، والأخدود، والتعاون، والخلود، والخليج، ونيوم، والاتفاق، على الترتيب.

وهذه أطولُ سلسلةِ انتصاراتٍ للأهلي في المسابقة منذ انطلاقها، لكنها تكرارٌ لما أنجزه الفريق في الأمتار الأخيرة من موسم تتويجه الوحيد باللقب، 2015ـ2016، عندما كسِب، مع المدرب السويسري كريستيان جروس، لقاءاته ضمن الجولات الثماني الأخيرة.

وبدأ الفريق تلك السلسلة في الجولة الـ 19 أمام الشباب، وهزم بعدها القادسية، والاتحاد، والفيصلي، وهجر، والهلال، والرائد، والفتح.

وبعد نحو 10 أعوام، طابق المدرب الألماني يايسله أطول سلسلة انتصارات أهلاوية على مستوى المسابقة.