«سلطانة العرب» تخطف صدارة جمال الخيل

شهدت مزرعة الخالدية، الأربعاء، انطلاق فعاليات بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي «تايتل شو 2026»، التي تستمر حتى السبت المقبل، بدعم من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، وبحضور كبير لمحبي وعشاق الخيل العربية الأصيلة.

وشهد اليوم الأول للبطولة منافسات رفيعة المستوى لأجود المهرات والأمهار المواليد عمر عام من دول مختلفة تحت إشراف لجان تحكيم دولية مرموقة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة من المنظمة الأوروبية لجمال الخيل العربية «الإيكاهو»، وبإشراف مباشر من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.

وطبقًا لبيان اللجنة المنظمة يحمل المهرجان إرثًا عريقًا واسمًا خالدًا ارتبط بدعم الخيل العربية الأصيلة، والحفاظ على نقاء الجواد العربي الأصيل اسم الأمير سلطان بن عبد العزيز، ويحظى بتوجيهات ودعم كبير وعالي المستوى من الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة، وإشراف مباشر من الأمير فهد بن خالد المشرف العام على المهرجان، ليشكّل منصة دولية تحتفي بالجمال، والأصالة، والأنساب العريقة، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة عالميًا، ومحط أنظار العالم في عالم الفروسية والخيل العربية الأصيلة.

وفي فئة المهرات بعمر عام «أ» حصدت المهرة «سلطانة العرب» المركز الأول للمهرة لمربط العرب، والمركز الثاني للمهرة «لولو» لمربط عامر للخيل العربية، أما المركز الثالث للمهرة «رهف النوف» لمربط المناف للخيل العربية الأصيلة.

أما فئة المهرات بعمر عام «ب» فذهب المركز الأول للمهرة راجحة إر جي لمربط الراجحية، والمركز الثاني للمهرة بي دي دانة لمربط بنات دهمان، والمركز الثالث للمهرة ضي أجمل لمربط أجمل.

وفي فئة المهرات بعمر عام «ج»، حصلت المهرة جزلة أجمل لمربط أجمل على المركز الأول، وذهب المركز الثاني للمهرة سميه عذبة لمربط عذبة، والمركز الثالث للمهرة إف عزيزة لمربط العراقة للخيل العربية الأصيلة.

وفئة المهرات بعمر سنة «د»، نال المركز الأول المهرة آية العرب لمربط العرب التجارية، وحصلت المهرة ورد الوصيل لمربط إف آر دي على المركز الثاني، والمركز الثالث ذهب للمهرة بنت فريد الصواري لمزرعة الصواري.

وفي فئة أمهار بعمر عام «أ» حصل على المركز الأول المهر وسام آل زايد لسعد القحطاني، والمركز الثاني للمهر برق سنا لمربط سنا، والمركز الثالث للمهر ورقان الحرمين لمربط المانعية.

وفئة أمهار بعمر عام «ب» كان المركز الأول من نصيب المهر نادر عذبة لمربط عذبة، ونال المركز الثاني المهر هتان أجمل لمربط أجمل، وذهب المركز الثالث للمهر عرين النو لمربط النو.

وأخيرًا في فئة أمهار بعمر عام «ج» ذهب المركز الأول للمهر وطن الطريبيل لمربط العرب التجارية، وحقق المهر غيث بي إتش لشركة القمراء للخيل العربية الأصيلة المركز الثاني، ونال المركز الثالث المهر ريان الخالد لمزرعة الخالد.