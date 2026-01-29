الفتح والاتحاد.. مواجهة التعويض وتصحيح المسار

يستقبل فريق الفتح الأول لكرة القدم، الخميس، نظيره الاتحاد على ملعبه في الأحساء لحساب منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وهذه المواجهة الـ34 بين الفريقين في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008ـ2009.

ويمتلك الاتحاد الكفة الأعلى في المواجهات المباشرة، إذ نجح في تحقيق 15 انتصارًا مقابل 7 للفتح، فيما حضر التعادل بينهما 11 مرة.

ونجح النادي الجداوي في تحقيق الانتصار خلال مواجهة الدور الأول خلال الموسم الجاري، بعدما انتصر بنتيجة 4ـ2.

ويأمل الفتح خلال المواجهة في تعديل البوصلة بعد تعثره في آخر ثلاث جولات «خسارتين وتعادل»، بينما نجح الاتحاد في تصحيح مساره بالانتصار في الجولة الماضية أمام الأخدود.

ويحتل الاتحاد قبل بداية الجولة المركز السادس في الترتيب برصيد 30 نقطة جمعها من 9 انتصارات، 3 تعادلات، وخسارة 5 مواجهات، فيما يأتي الفتح في المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد 6 انتصارات، 3 تعادلات، و8 خسائر.