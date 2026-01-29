الضربة 20.. الهلال ضيفا ثقيلا على القادسية

يحلّ فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره القادسية عند الـ 8:30 من مساء الخميس على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام، ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

وحملت مواجهة الفريقين في الدور الأول إثارة وحماسًا منقطع النظير، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2، حملت توقيع الغاني كريستوفر بونسو باه والمكسيكي خوليان كينيونيس للقادسية، فيما سجل للهلال الأوروجوياني داريون نونيز والبرتغالي روبن نيفيش.

وسبق للطرفين أن التقيا في دوري المحترفين في 19 مباراة، منها 14 انتصارًا للأزرق، مقابل فوز وحيد لبنو قادس، وحضر التعادل 4 مرات، وسجل لاعبو الهلال 36 هدفًا، مقابل 15 للقادسية، فيما يتساوى الجزائري الحاج بوقاش لاعب القادسية والمغربي يوسف العربي مهاجم الهلال بثلاثة أهداف لكلاهما كأكثر من سجل في مواجهات الفريقين.

وتعد النسب الإحصائية بين الفريقين متقاربة مع تفوق ضئيل للأزرق، الذي يملك نسبة استحواذ في مبارياته 60.1 بالمئة، مقابل 59.2 للقادسية، ويتفوق الهجوم الأزرق في عدد الأهداف المسجلة بفارق 4 أهداف «45» مقابل «41»، وعلى مستوى حراسة المرمى خرج مرمى الهلال في 6 مباريات من أصل 17 بشباك نظيفة، مقابل 5 مباريات للأحمر، ويملك الهلال 30 تمريرة حاسمة، مقابل 16 للقادسية، ويتساوى الطرفان في عدد الأهداف التي تم صدها من قبل المنافسين بواقع 16 لكل فريق.

وعلى المستوى الميداني، يفتقد الهلال للمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الذي غادر إلى بلاده لتلقي العزاء في وفاة والده، فيما تأكدت مشاركة سالم الدوسري قائد الفريق من البداية، ولا تزال الشكوك تحوم حول عودة المغربي ياسين بونو لحراسة المرمى بعد أن غاب الفترة الماضي بداعي المشاركة مع فريقه في بطولة أمم إفريقيا، وحينما عاد تعرض لإصابة في إحدى عضلاته.

في حين، استبشر القدساويون بعودة البرتغالي أوتافيو مونتيرو، بعدما شارك في التدريبات الأخيرة التي تسبق هذه المواجهة، منذ أن تعرض للإصابة في ربع نهائي مسابقة كأس الملك أمام الأهلي، وبات الفريق جاهزًا بكامل عناصره الأجنبية والمحلية.

ويحتل الهلال صدارة دوري ورشن السعودي برصيد 45 نقطة، مبتعدًا عن الأهلي بفارق نقطتين، الذي يتقدم على الأزرق بفارق المواجهات، فيما يملك القادسية 39 نقطة في المرتبة الرابعة.