أمام الشباب.. الحزم يطارد الانتصار الغائب 5855 يوما

ينشد فريق الحزم الأول لكرة القدم، الخميس، استعادة انتصاراته الغائبة 5.855 يومًا أمام ضيفه الشباب، حينما يستقبله على ملعبه في الرس لحساب الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

ويعود الانتصار الأخير للفريق القصيمي إلى 18 يناير 2010 حينما كسب ضيفه العاصمي بنتيجة 2ـ0.

وسبق للفريقين أن تواجها في دوري المحترفين 15 مرة، تميل كفتها إلى الأبيض العاصمي، الذي انتصر في 13 منها، بينما كسب الحزم مباراة وحيدة، وحضر التعادل بينهما مرة واحدة.

ويمتلك الشباب غزارة تهديفية كبيرة، إذ سبق له تسجيل 29 هدفًا خلال مواجهات الطرفين خلال دوري المحترفين، بينما سجَّل الحزم 7 أهداف فقط.

ويحتل الحزم المركز الـ11 برصيد 20 نقطة، جمعها من خمس انتصارات ومثلها تعادلات، والخسارة في سبع مباريات.

في الجانب يقبع الشباب في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، جمعها من انتصارين وسبعة تعادلات مقابل الخسارة في ثمان مباريات.