طواف العلا.. 142 كم

انطلقت المرحلة الثالثة من منافسات طواف العلا 2026، الخميس، والتي تبدأ من المتنزه الشتوي وصولًا إلى بئر جيدة بمسافة إجمالية 142 كم