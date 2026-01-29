تشاتانوجا تجهز إسبانيا قبل الأخضر

أعلن منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، الخميس، أن مقرّ سكنه خلال كأس العالم 2026 سيكون في مدينة تشاتانوجا بولاية تينيسي «جنوب الولايات المتحدة»، على بُعد نحو ساعتين بالسيارة من أتلانتا حيث سيخوض اثنتين من مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

وأوضح بيان الاتحاد الإسباني أن «فريق «المدرب» لويس دي لا فوينتي سيُقيم في فندق إمباسي سويتس باي هيلتون في وسط مدينة تشاتانوجا، وسيستخدم منشآت مدرسة بايلور كمركز للتدريبات».

وتقع تشاتانوجا في مقاطعة هاميلتون، ويبلغ عدد سكانها نحو 190 ألف نسمة على ضفاف نهر تينيسي.

وستخوض إسبانيا مباراتيها الأوليين في كأس العالم بمدينة أتلانتا أمام الرأس الأخضر والسعودية في 15 و21 يونيو، قبل أن تختتم الدور الأول أمام الأوروجواي في مدينة جوادالاخارا المكسيكية في 27 منه.

ويُعدّ منتخب «لا روخا»، بطل أوروبا ومتصدر تصنيف «فيفا»، من أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.