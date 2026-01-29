الهلال يضع إيكاتور خيارا بديلا

وضعت إدارة الهلال، الإيطالي جيف إيكاتور، لاعب فريق جنوى الأول لكرة القدم، ضمن خياراتها لتعزيز خط الهجوم خلال الفترة الشتوية المقرر إغلاقها 2 فبراير المقبل، وفق شبكة «سكاي سبورتس»، الخميس.

وأفادت الشبكة الإيطالية، أن الهلال وضع إيكاتور «19 عامًا»، اسمًا بديلًا للفرنسي محمد قادر مايتي، لاعب رين.

ولعب إيكاتور، مواليد عام 2006، نحو 46 مباراة مع جنوى منذ صعوده للفريق من أكاديميته، سبتمبر 2024.

وسجل إيكاتور خلال هذه الفترة 4 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا في كل البطولات مع جنوى الإيطالي.

وتقدر قيمة إيكاتور السوقية بـ7.5 مليون يورو في موقع «ترانسفر ماركت» الشهير.