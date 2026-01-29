«ليكيب»: بنزيما مستاء بعد اجتماع التجديد

عقد الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اجتماعًا مع النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي برابطة دوري المحترفين، الأربعاء، للتباحث حول تجديد عقده المقرر انتهاؤه يونيو المقبل، وفقًا لصحيفة «ليكيب»، الخميس.

وذكرت الصحيفة ذاتها، أن الاجتماع انتهى باستياء كبير من طرف بنزيما، كون موافقته على العرض الجديد تعني: «اللعب بالمجان».

وبيّنت أن بنزيما قد وُعِد بداية الصيف الماضي، بتجديد عقده، إلا أن ذلك لم يتم إلا قبل 5 أيام من نهاية نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، ما أغضب القائد الاتحادي.

وأكد موقع «FootMercato»، الأربعاء، أن بنزيما لم يرافق بعثة فريقه المغادرة إلى الأحساء، لمواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري «روشن»، بسبب غضبه من مجريات محادثات تجديد العقد.

وتفيد «ليكيب» الفرنسية، أن غياب بنزيما قد يمتد إلى مباراة النجمة، في الجولة الـ 20 المقبلة، فيما تحول الشكوك حول مشاركته في لقاء النصر، 6 فبراير المقبل، والمتبقي عليه نحو 10 أيام.

وخرج بنزيما في حوار مع «ليكيب»، ديسمبر الماضي، مؤكدًا رغبته الكبيرة بالاستمرار في السعودية، وشعوره بأنه جزء من المشروع الرياضي فيها.

وقال بنزيما : «أشعر بأنني جزء من المشروع، وأنا في المكان المناسب».

ولعب بنزيما 14 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي الموسم الجاري، سجل خلالها 8 أهداف.