المرة الرابعة تواليا.. أرينا إلى النهائي

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنّفة أولى عالميًا نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الرابع تواليًا، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنتيجة «12» 6ـ2 و6ـ3 الخميس.

وقالت أرينا فور انتهاء المباراة: «أنا سعيدة جدًا بالفوز، فهي منافسة صعبة حقًا، وقدمت مستوى رائعًا طوال الأسبوع بأكمله، لكن المهمة لم تنته بعد».

وتلتقي أرينا صاحبة الـ27 عامًا، حاملة اللقب مرتين ووصيفة العام الماضي في النهائي، الفائزة بين الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والأمريكية جيسيكا بيجولا، طامحة للظفر بلقبها الخامس في الـ «جراند سلام»، والثالث في ملبورن بعد 2023 و2024.

وتُوّجت البيلاروسية أيضًا بلقبي بطولة أمريكا المفتوحة في عامي 2024 و2025.

وحرمت أرينا، اللاعبة إيلينا من دخول التاريخ وتدوين اسمها كأول أوكرانية تبلغ نهائي بطولة كُبرى للفردي في الحقبة المفتوحة للتنس.

ودخلت اللاعبتان اللقاء في أفضل حالاتهما، من دون أن تخسرا أيّ مجموعة في ملبورن وعلى خلفية سلسلة من عشرة انتصارات متتالية، إذ فازت أرينا بدورة بريزبين، وإيلينا بدورة أوكلاند.

وشهدت بداية الشوط الرابع من المجموعة الأولى جدلًا، فبعد أن احتفظت اللاعبتان بإرسالهما، جُرّدت أرينا من نقطة بعد العودة إلى تقنية الفيديو على خلفية إصدارها صوتًا مزعجًا أثناء اللعب، لكنها عادت لتكسر إرسال منافستها لتتقدم 3ـ1 ثمّ 4ـ1.

وبعد حسمها المجموعة الأولى بكسر إرسال إيلينا مرة أخرى، تراجع أداء البيلاروسية مطلع المجموعة الثانية وتقدمت الأوكرانية 2ـ0، لكن في ظل تصميمها على تعويض خيبة العام الماضي عندما خسرت أمام الأمريكية ماديسون كيز في النهائي، ضربت البيلاروسية بقوة محرزة خمسة أشواط متتالية لتتقدم 5ـ2 ثم 6ـ3 في نهاية المطاف.