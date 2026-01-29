قبل النصر.. الخلود يوقع مع أوتكوس

وقعت إدارة نادي الخلود مع الدولي الليتواني إدجاراس أوتكوس قادمًا من فريق سركل بروج البلجيكي الأول لكرة القدم، بحسب حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس»، الخميس.

ووفق الحساب، يوجد المدافع الدولي في الرس ومن المنتظر أن يدخل معسكر الفريق قبل مواجهة النصر، الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وبدأ أوتكوس «25 عامًا» مسيرته في صفوف جونافا الليتواني عام 2018 وانتقل بعدها إلى صفوف موناكو الفرنسي تحت 19 عامًا وتدرج معه وصولًا إلى الفريق الرديف قبل أن ينتقل في يوليو 2022 إلى صفوف سركل بروج.

وخلال مسيرته لعب أوتكوس مع جميع الفرق 122 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي مثّل إدجاراس جميع فئات منتخب بلاده السنية وصولًا إلى المنتخب الأول، إذ شارك في 68 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.