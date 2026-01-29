كلاوس يعود بعد 1423 يوما

يعود الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس إلى منافسات الدوري السعودي مجددًا بتوليه إدارة قمة الجولة الـ 19 من المسابقة بين فريق القادسية الأول لكرة القدم ونظيره الهلال، الخميس، في الدمام.

وسبق لكلاوس «46 عامًا» أن قاد مواجهة واحدة في دوري «روشن» فقط بعد أن أدار لقاء الهلال والاتحاد لحساب الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري موسم 2021ـ 2022 والتي انتصر فيها الأزرق العاصمي بنتيجة 2ـ1.

ومنذ ذلك اللقاء الذي لعب قبل 1423 يومًا وتحديدًا في 8 ـ 3ـ 2022 لم يسبق للحكم البرازيلي أن حضر إلى الملاعب السعودية.

وولد الحكم البرازيلي في مدينة سانتا باربرا دويستي بولاية ساو باولو، وبدأ مسيرته في التحكيم عام 2002 بعد انضمامه لدورات اتحاد ساو باولو لكرة القدم، حيث تدرج في إدارة مباريات الدرجات الأقل حتى ظهر للمرة الأولى في دوري ولاية ساو باولو عام 2010، ثم في الدوري البرازيلي الممتاز عام 2012. وفي عام 2015 حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي «فيفا»، لينطلق بعدها في إدارة المباريات القارية والدولية.

وشارك كلاوس في إدارة عدد من البطولات منها كأس العالم 2022 إذ ضبط مواجهتي إنجلترا وإيران، ولقاء كندا والمغرب، كما أشرف على 6 مواجهات في 3 نسخ من بطولة كوبا أمريكا.

وخلال مسيرته إجمالًا قاد رافائيل 592 مباراة، أشهر خلالها 2468 بطاقة صفراء، و143 بطاقة حمراء.