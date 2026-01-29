النهائي الإفريقي.. إيقافات وغرامات

آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
النهائي الإفريقي.. إيقافات وغرامات
2026.01.29 | 03:58 pm
الأكثر قراءة
1
النصر.. إصابة بروزوفيتش تعيد العقيدي
2
الاتحاد.. بنزيما وعوار خارج المواجهة مع الفتح
3
الهلال يضع إيكاتور خيارا بديلا
4
«كوريري ديلو سبورت»: كاراسكو يتنازل عن 6.5 مليون من أجل روما
5
كاراسكو يطلب روما.. ومصدر شبابي: البلجيكي باق
6
الهلال يُطالب «الانضباط» بالإنصاف
7
إيقاف 73 مدى الحياة.. ومعاقبة 13 ناديا
8
النصر.. بروزو خارج الحسابات.. وأنجيلو يعود
Previous
Next
اخترنا لكم
كلاوس يعود بعد 1423 يوما
راشد الماجد.. مليون العودة توثّق نجومية العقود الأربعة
من هو علي العزايزة لاعب الشباب الجديد؟
بعد انسحاب موزيتي.. «المحظوظ» يعبر إلى نصف النهائي
الاتحاد الماليزي.. استقالة الأعضاء بعد قضية اللاعبين المجنسين
×
الكرة السعودية
2026-01-29 19:55:22
القادسية يهدد الهلال بشراكة كينيونيس وريتيجي
الكرة السعودية
2026-01-29 19:26:58
4 تعديلات هلالية تعيد سالم ونيفيش وكنو وبونو أمام القادسية
الكرة السعودية
2026-01-29 18:44:16
«ليكيب»: 33 مليونا تقرّب مايتي من الهلال
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-29 20:10:29
رحلة طيران تؤخر انطلاقة نيوم وضمك
الكرة السعودية
2026-01-29 19:55:22
القادسية يهدد الهلال بشراكة كينيونيس وريتيجي
الكرة السعودية
2026-01-29 19:26:58
4 تعديلات هلالية تعيد سالم ونيفيش وكنو وبونو أمام القادسية
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-29 17:50:45
بعد 4 أشهر.. الشهري يقود هجوم الاتحاد
الكرة السعودية
2026-01-29 15:07:50
«ليكيب»: بنزيما مستاء بعد اجتماع التجديد
الكرة السعودية
2026-01-29 13:25:13
الفتح والاتحاد.. مواجهة التعويض وتصحيح المسار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-29 18:49:02
النصر.. بروزو خارج الحسابات.. وأنجيلو يعود
الكرة السعودية
2026-01-29 16:07:41
النصر.. إصابة بروزوفيتش تعيد العقيدي
الكرة السعودية
2026-01-29 15:21:28
قبل النصر.. الخلود يوقع مع أوتكوس
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-29 00:20:12
رباعية الاتفاق تعادل الأهلي القياسي
الصورة .. قصة
2026-01-28 23:34:19
اكتساح أهلاوي
الكرة السعودية
2026-01-28 23:26:28
يايسله: نحتاج إلى الراحة.. والأهلاوي الحقيقي يثق بنا
Previous
Next
×
منوعات
2026-01-29 16:06:17
هنيدي لـ«الرياضية»: أتمنى العمل مع القصبي.. وأحب جميع الأندية السعودية
منوعات
2026-01-28 18:37:06
راشد الماجد.. مليون العودة توثّق نجومية العقود الأربعة
منوعات
2026-01-26 23:42:41
«تاجر السعادة» تبدأ العروض على مسرح الشدي
Previous
Next
×
ESports
2026-01-29 15:27:27
المونديال الإلكتروني.. 32 منتخبا تشارك في «دوتا 2»
ESports
2026-01-27 16:50:25
طرح تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية
ESports
2026-01-25 21:57:55
تحدي ESL السعودي.. 20 ألف دولار.. ومشاركة Overwatch2
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث