الهلال والقادسية.. 5 غادروا بين الدورين

تتجدد مواجهة فريق القادسية الأول لكرة القدم ونظيره الهلال في الدور الثاني من مسابقة دوري روشن السعودي، الخميس، حينما يتواجهان على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة الـ 19 من المسابقة.

وشهد الفريقان 5 تغييرات للاعبين شاركوا في المواجهة الأولى وتأكد غيابهم عن اللقاء الثاني، إذ غادر من الجانب الهلالي البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن، الذي شارك أساسيًّا في تلك المباراة قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني، إلى جانب غياب السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي ظهر في التشكيل الأساسي، لكنه لن يشارك في مواجهة الدور الثاني بسبب وفاة والده.

كما رحل محمد القحطاني، الذي دخل بديلًا، إلى التعاون، في حين انتقل عبد الإله المالكي الذي حضر على مقاعد البدلاء إلى فريق الدرعية الذي ينافس في دوري «يلو».

وعلى الجانب الآخر، يظهر القادسية بوجه مختلف عن لقاء 13 سبتمبر، بعد تغيير الجهاز الفني برحيل الإسباني ميتشيل جونزاليس والتوقيع مع الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، الذي قاد الفريق في ثماني جولات بلا خسارة، منها سبعة انتصارات متتالية، وعلى صعيد اللاعبين غادر محمد الثاني، الذي شارك بديلًا أمام الهلال إلى الشباب.

وتعادل الفريقان بنتيجة 2ـ2 في مباراة الدور الأول التي لعبت 13 سبتمبر الماضي على ملعب «المملكة أرينا»، حينها سجَّل للقادسية بونسو باه وجوليان كينيونيس، فيما وقَّع الأوروجوياني داروين نونيز وروبن نيفيش على هدفي الهلال.

ويدخل القادسية المواجهة وفي رصيده 39 نقطة بعد 12 انتصارًا و 3 تعادلات وخسارتين، فيما يتصدر الهلال ترتيب المسابقة دون خسارة برصيد 45 نقطة جمعها من 14 فوزًا و3 تعادلات.