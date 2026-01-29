النصر.. إصابة بروزوفيتش تعيد العقيدي

يخضع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم الخميس، إلى فحوصات رفقة طبيب النادي، تحدد مدى قدرته على المشاركة في التدريب الأخير قبل مواجهة الخلود، الجمعة، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن بروزوفيتش «33 عامًا» شعر بآلام في عضلة الفخذ مع بداية تدريبات الأربعاء.

وفي حال قرر الطبيب إراحته سيتجه البرتغالي جورجي جيسوس إلى إبعاد البرازيلي بينتو ماتيوس حارس المرمى، وإعادة مواطنه أنجلو جابرييل، إلى القائمة الأساسية رفقة نواف العقيدي، مع الاعتماد على علي الحسن في وسط الملعب، نظير غياب عبد الله الخيبري «الموقوف» بداعي تراكم البطاقات.

ولعب بروزوفيتش مع النصر الموسم الجاري 23 مباراة، بمجموع 1689 دقيقة، منها 15 مباراة في دوري «روشن»، سجل هدفًا واحدًا، وصنع 4 أهداف، ونال7 بطاقات صفراء.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة برصيد 40 نقطة، قبل مواجهة الخلود، الجمعة، والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.