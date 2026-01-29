قبل البايرن.. هامبورج يعاقب دومبي

قرر نادي هامبورج الألماني، الخميس، إيقاف الفرنسي جان لوك دومبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لأجل غير مسمى، وذلك قبل يومين من المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونيخ، متصدر الدوري المحلي، السبت المقبل، في المرحلة العشرين من الـ«بوندسليجا».

وأقدم هامبورج على هذه الخطوة، بعد ثبوت تورط اللاعب في القيادة تحت تأثير الكحول.

وأكد هامبورج في بيان صحافي رسمي أن الشرطة استوقفت جان لوك دومبي خلال فحص مروري، الأحد الماضي، إذ أظهر اختبار التنفس وجود كحول في دمه، ما دفع السلطات لسحب رخصة قيادته وإجراء فحص إضافي للدم.

ووصف هامبورج الواقعة بأنها «سوء سلوك جسيم»، موضحًا أن الإدارة الرياضية اجتمعت باللاعب الخميس لتوضيح التوقعات المنتظرة منه كلاعب محترف، ونموذج يحتذى به وممثل للنادي.

وأشار هامبورج إلى أنه سيتخذ قرارات بشأن العقوبات الإضافية بعد انتهاء الإجراءات الداخلية، ما يعني غياب اللاعب رسميًا عن مواجهة الفريق البافاري والتدريبات الجماعية في الوقت الجاري.