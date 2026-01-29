الهلال يُطالب «الانضباط» بالإنصاف

أرسل نادي الهلال السوداني طلبًا إلى ​لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي «الكاف»، الخميس، لإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها إيمانويل فلومو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة مضيفه ماميلودي صن داونز في ‌دوري أبطال ‌إفريقيا، ‌الجمعة ⁠الماضي.

وأصدر الهلال بيانًا صحافيًّا، في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «الحالة المعنية لا تستحق الطرد، ‍والبطاقة الحمراء كان لها أثرها في نتيجة المباراة».

ونوَّه الهلال في خطابه إلى أنَّ اللاعب من المواهب الصاعدة في إفريقيا ويبلغ عمره 18 عامًا، ⁠وأن مشاركته في المباراة كانت ظهوره الأول في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الفريق السوداني أنَّ فلومو لم يحصل حتى على تحذير شفهي، ورأى أنَّ قرار الحكم جاء منحازًا.

وطالب الهلال لجنة الانضباط بالإنصاف، ورفع الظلم الذي ‌وقع على اللاعب والنادي.

وأكمل ​الهلال ‌المباراة التي انتهت بالتعادل 2ـ2 في جنوب إفريقيا بعشرة لاعبين بعد طرد فلومو في الدقيقة «85»، عقب 10 دقائق فقط من دخوله ⁠إلى ملعب المباراة.