الأهلي يكثف تأهيل ديميرال

يكثف الجهاز الطبي في فريق الأهلي الأول لكرة القدم البرنامج العلاجي للمدافع التركي ميريح ديميرال، بهدف استعجال عودته، قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال في «الكلاسيكو» الإثنين المقبل، في قمة الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ديميرال «27 عامًا» لا يزال يواصل العلاج، وباتت مشاركته في المواجهة المقبلة خاضعه للاختبارات الميدانية والطبية.

وعانى ديميرال وفق الأشعة التي خضع لها الأسبوع الماضي، من تمزق بسيط في العضلة الضامة لحقت به، خلال الانتصار أمام الخليج 4ـ1 في الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وشارك ديميرال مع الأهلي الموسم الجاري في 24 مباراة بمجموع 2026 دقيقة، منها 15 مواجهة في دوري روشن السعودي، واستطاع تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد، ونال 6 بطاقات صفراء.

وحقق الأهلي انتصارًا برباعية على الاتفاق في الجولة الجارية، وصعد إلى وصافة الترتيب برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال الذي يلعب مع القادسية مساء الخميس.