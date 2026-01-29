10 آلاف متفرج.. طاقة مسرح «GOY arena» الاستيعابية

حظي مسرح GoY arena، الواقع في المدينة العالمية في الدمام، بجولة إعلامية موسعة شهدت حضورًا لافتًا من ممثلي الصحافة والإعلام، وذلك ضمن استعدادات المسرح لانطلاق برامجه وفعالياته الفنية والثقافية والمنوعة.

وحسبما أوضحة البيان الصحافي، الخميس، أتاحت الجولة للإعلاميين الإطلاع عن قرب على مرافق المسرح وتجربته التشغيلية، وما يقدمه من إمكانات نوعية.

وقبيل بدء الجولة نُظم مؤتمر صحافي استعرض خلاله القائمون على المسرح أبرز ملامح المشروع ورؤيته التشغيلية، وبرامجه المقبلة.

وأوضح طارق الخويتم، الرئيس التنفيذي للمسرح، خلال المؤتمر عن الطاقة الاستيعابية للمسرح التي تصل إلى نحو 10 آلاف متفرج، مبينًا أنه صُمم ليكون منصة متعددة الاستخدامات، تحتضن الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والمنوعة، مرحبًا بوسائل الإعلام بوصفها شركاء في نقل رسالة المسرح، وتعزيز حضوره.

وأشار الخويتم إلى أن المسرح يستهدف مختلف الفئات النوعية، مع برمجة فعاليات فنية منتظمة، خاصة خلال نهايات الأسبوع، إضافة إلى مواكبة تجارب ثقافية متنوعة تعكس تنوع المشهد الإبداعي.

وفيما يخص قيمة التذاكر، أبان الخويتم أن الأسعار جرى تحديدها وفق معايير مدروسة تراعي فئات المقاعد المختلفة، بما يحقق التوازن بين جودة التجربة وإتاحة الحضور لمختلف شرائح الجمهور، مضيفًا: «المسرح منفتح على الشراكات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بما يخدم القطاعين الثقافي والسياحي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، المسرح يعمل على دعم المواهب وتقديم عروض مخصصة للأطفال والكبار، والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، إضافة إلى تنظيم فعاليات وبرامج مقبلة تستهدف الزوار من خارج السعودية، بجانب العمل على شراكات للبث المباشر للفعاليات الكبرى مستقبلًا».

وحول الاستعدادات لرمضان المبارك، كشف الخويتم عن حضور خيمة رمضانية متكاملة تتضمن تجارب إفطار وعروضًا يومية، وأربع مناطق مختلفة تعكس تنوع الثقافات العربية، إذ جرى استعراض الهوية البصرية الخاصة بالخيمة خلال المؤتمر.

من جانبه، أكد عبد الرحمن الجرفان، مدير المسرح، أن المشروع أُنجز خلال فترة ستة أشهر، ليخرج كتحفة معمارية تليق بالشرقية، لافتًا أنه يضم ثلاث صالات مخصصة تشمل لاونج للفرقة، ولاونج للفنانين، ولاونج لكبار الشخصيات «VIP».

ويعد مسرح GOY arena إضافة للمشهد الثقافي والترفيهي في الشرقية، بما يمتلكه من بنية تحتية حديثة وتجهيزات تقنية متقدمة، وبرامج فنية وثقافية متنوعة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.