بعد 4 أشهر.. الشهري يقود هجوم الاتحاد

يشارك صالح الشهري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أساسيًا أمام الفتح، الخميس في الأحساء، ضمن الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وفي ظل غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الخط الأمامي، قرَّر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو الاعتماد على الشهري وسط ثلاثي هجومي يشمل الجناحين الفرنسي موسى ديابي والبرتغالي روجر فيرنانديز. بذلك، يبدأ المهاجم السعودي مباراةً على مستوى الدوري للمرة الأولى منذ مباراة النجمة ضمن الجولة الثالثة، قبل أكثر من 4 أشهر.

ويدخل «النمور» إلى المباراة، التي يحتضنها ملعب «ميدان تمويل الأولى»، بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، ومهند الشنقيطي والألباني ماريو ميتاي، في مركزَي الظهيرين، والمدافعَين حسن كادش والبرتغالي دانيلو بيريرا. ويتشكَّل الوسط من الفرنسي نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو تفاريس، والمالي محمدو دومبيا.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس تسعة لاعبين، من بينهم أحمد الغامدي، وعبد العزيز البيشي، وأحمد الجليدان، وأحمد شراحيلي.

في المقابل، يبدأ جوزيه جوميز، مدرب الفتح، بتشكيلٍ يضم الإسباني فيرناندو باتشيكو، حارس المرمى، والمغربي مروان سعدان، والبرتغالي جورج فيليب، وعبد العزيز السويلم، وزياد الجري، ونايف مسعود، وسعيد باعطية، والقُمُري زايدو يوسف، والأرجنتيني ماتياس فارجاس، والمغربي مراد باتنا، وويسلي ديلجادو، لاعب الرأس الأخضر.