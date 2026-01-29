«ليكيب»: 33 مليونا تقرّب مايتي من الهلال

اتفقت إدارة نادي الهلال، مع نظيرتها في رين، على انتقال الفرنسي محمد مايتي، إلى صفوف فريقها الأول لكرة القدم خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، وفق صحيفة «ليكيب»، الخميس.

وتوصل الناديان إلى صيغة تعاقدية، تنقل بطاقة مهاجم رين إلى القطب العاصمي، مقابل 30 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين أخرى إضافات.

ووافقت إدارة الهلال على وضع نسبةٍ من إعادة بيع اللاعب المستقبلية، تذهب إلى رين الفرنسي.

وقدمت إدارة الهلال عرضها الثاني لمايتي، بعد رفض العرض الأول، الذي وصل إلى 23 مليون يورو قبل الإضافات.

ولعب مايتي 19 مباراة مع رين في كل المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.