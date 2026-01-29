النصر.. بروزو خارج الحسابات.. وأنجيلو يعود

استبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من قائمة مواجهة الخلود، المقررة الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر أنَّ لاعب الوسط الكرواتي لم يجتز الفحوصات الطبية التي خضع لها الخميس برفقة الجهاز الطبي، بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ مع انطلاقة تدريب الأربعاء.

وشملت قائمة الغائبين عن المواجهة أيضًا عبد الإله العمري، والبرازيلي ويسلي تيكسيرا، والعراقي حيدر عبد الكريم، إضافة إلى عبد الله الخيبري بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واستفاد جيسوس من غياب بروزوفيتش لضَمّ البرازيلي أنجيلو جابرييل إلى قائمة المباراة، بعدما غاب عن مواجهة التعاون في الجولة الماضية بسبب الحد الأقصى للاعبين الأجانب المسموح بتسجيلهم في قائمة اللقاء.

واختار المدرب 8 لاعبين أجانب في القائمة، يتقدمهم البرازيلي بينتو ماتيوس، والفرنسيان محمد سيماكان وكينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز، والسنغالي ساديو ماني، إلى جانب البرازيلي أنجيلو، والبرتغاليين جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب المسابقة، بعد فوز الأهلي صاحب المركز الثاني، الأربعاء، ضمن الجولة ذاتها. ويملك الأصفر فرصة استعادة موقعه في حال الفوز أمام الخلود ورفع رصيده إلى 43 نقطة.