4 تعديلات هلالية تعيد سالم ونيفيش وكنو وبونو أمام القادسية

يُشارك سالم الدوسري، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، أساسيًّا أمام القادسية، الخميس، لحساب الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي، ضمن 4 تغييرات أدخلها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على تشكيل «الأزرق» الذي بدأ في المواجهة الماضية مع الرياض.

وبعد غيابه عن مباراتين للإصابة، ثمَّ دخوله بديلًا خلال اللقاء الماضي، يُشارك سالم أساسيًّا للمرة الأولى في الدوري منذ «ديربي الرياض» أمام النصر 12 يناير الجاري ضمن الجولة الـ 15.

ويُصاحبه في العودة البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، الذي غاب عن لقاء الرياض لتراكم البطاقات الصفراء.

وكذلك محمد كنو، لاعب الوسط الآخر، الذي شارك بديلًا برفقة سالم الدوسري في المواجهة السابقة.

ويدخل برفقتهم المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، للمرة الأولى منذ عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

وغاب بونو عن 8 جولات بسبب وجوده مع المغرب ثمَّ عودته من البطولة القارية مصابًا.

ويأتي دخول الرباعي التشكيل على حساب المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، وناصر الدوسري، لاعب الوسط، ومتعب الحربي، الظهير الأيسر، ومحمد الربيعي، حارس المرمى.

ولم تطرأ تعديلات أخرى على الأسماء التي بدأت موقعة التعادل 1ـ1 مع الرياض.

ويبدأ إنزاجي المباراة التي يحتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ببونو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار حمد اليامي، وحسّان تمبكتي، والإسباني بابلو ماري، والفرنسي ثيو هيرنانديز.

وفي الوسط يلعب كنو ونيفيش مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بينما يتكون الثلاثي الهجوم من سالم والبرازيلي مالكوم فيليبي، الجناحين الأيمن والأيسر، والأوروجوياني داروين نونيز، رأس الحربة.

ويجلس على مقاعد البدلاء 9 لاعبين، أحدهم ليوناردو، إضافة إلى 8 محليين، بينهم ناصر الدوسري ومتعب الحربي ومحمد الربيعي.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب، متقدمًا بنقطتين على الأهلي، الذي سبقه في خوض مباراته ضمن الجولة وانتصر فيها على الاتفاق 4ـ0.